Contre Reims, Hegerberg a inscrit le 3000e but de l’OL féminin

Ada Hegerberg lors d’OL – Wolfsburg. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

En trouvant le chemin des filets dès la 5e minute vendredi contre Reims, Ada Hegerberg a marqué pour la première fois depuis le 11 décembre. La Norvégienne a surtout inscrit le 3 000e but de l’OL féminin depuis sa création.

Depuis le début de la saison, elle doit ronger son frein. Pas forcément épargnée par quelques pépins physiques, Ada Hegerberg doit malgré tout faire avec les choix de Joe Montemurro et joue désormais le rôle de remplaçante de luxe à l’OL. Ce n’est pas pour plaire à tout le monde, mais dans la fin de saison importante qui attend les Fenottes, l’apport de la Norvégienne ne sera pas négligeable. Afin de reprendre un peu de confiance et de faire tourner en vue du rendez-vous européen ce mardi contre le Bayern Munich, l’entraîneur lyonnais avait décidé de lancer Hegerberg dès le coup d’envoi contre Reims. Cette titularisation vendredi était la première depuis le 17 décembre dernier pour la Ballon d’Or 2018. Une éternité et l’attaquante avait donc à cœur de montrer qu’elle n’avait rien perdu.

Elle rejoint Renard et Mbock

Il ne lui a fallu que cinq minutes pour trouver la faille sur un service de Melchie Dumornay, devenue sa concurrente à la pointe de l’attaque lyonnaise. Dans cette soirée riche en buts (8-1), Ada Hegerberg a même trouvé le moyen d’inscrire un doublé en fin de match, afin de reprendre pleinement confiance. Mais, c’est bien son premier but qui rentrera dans l’histoire de l’OL féminin. En effet, en trompant Heil à la 5e minute, l’attaquant scandinave a inscrit le 3000e but lyonnais depuis la création du club en 2004. Hegerberg rejoint Wendie Renard qui avait inscrit le 1000e en mars 2012 et Griedge Mbock pour le 2000e en mai 2017. Reste maintenant à savoir qui permettra à l’OL de franchir la barre des 4000, mais ce n’est pas pour demain.