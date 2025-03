L’OL déroule contre Reims et se projette bien sur le Bayern

Deux mois après l’élimination en Coupe de France, l’OL a pris sa revanche sur Reims (8-1). Ce large succès et la rotation en cours de match permettent de préparer au mieux le retour de la Ligue des champions.

Il fallait être courageux ce vendredi soir pour prendre place dans la tribune du terrain d’honneur Gérard Houllier. Entre la pluie et le froid glacial, les supporters de l’OL ont bravé les intempéries mais ont été récompensés de leurs efforts. Deux mois après l’élimination en Coupe de France dès leur entrée en lice, les coéquipières de Wendie Renard ont pris leur revanche sur Reims en championnat. Un large succès 8-1 qui permet aux Lyonnaises de poursuivre leur invincibilité et de se rapprocher d’une première place verrouillée pour les playoffs.

Doublé pour Hegerberg et Carpenter

Mais ce vendredi, l’objectif était avant tout de préparer au mieux le retour de la Ligue des championnes contre le Bayern Munich mardi. Objectif rempli avec ce succès même si le but rémois reste le point noir de la soirée. Mais à côté de ça, Ada Hegerberg a retrouvé une place de titulaire et n’a eu besoin que de cinq minutes pour trouver le chemin du but. Elle a même joué l’intégralité de la rencontre pour s’offrir un doublé en fin de match. Tarciane a connu sa première titularisation tandis qu’Elma Nelhage a vécu ses premières minutes. Joe Montemurro a pu gérer les temps de jeu après que Renard (37e) et Dumornay (48e) ont donné deux buts d’avance à l’OL. Derrière, ce fut un vrai festival avec le but de Däbritz (64e), le doublé de Carpenter et Becho qui retrouve de la confiance.