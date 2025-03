OL, Mikautadze, Manchester United… votre avis nous intéresse

La joie des joueurs de l’OL, dont Cherki et Tolisso, après la victoire à Nice (Photo by Valery HACHE / AFP)

Ce lundi, votre émission "Tant qu'il y aura des Gones" va revenir sur la victoire de l'OL contre Le Havre qui relance le club dans la course au podium. Il sera également question de Manchester United et de l’absence de Tolisso et Cherki chez les Bleus.

À la différence de l’OL, l’équipe de "Tant qu’il y aura des Gones" ne pourra pas compter sur tous ses titulaires. En vacances, Nicolas Puydebois ne sera pas présent pour ce nouveau numéro de TKYDG ce lundi à partir de 19h. Pas de panique, notre consultant sera remplacé par Michael Napoletano, coach de l’AS Saint-Priest. Aux côtés d’Enzo Reale, il sera question de la victoire de l’OL contre Le Havre dimanche soir. Un succès qui porte la marque de Georges Mikautadze, auteur de deux passes et d’un but. En pleine bourre la semaine passée, l’attaquant géorgien a-t-il passé un cap dans son club formateur ?

Même si la double confrontation n’est que trois semaines, l’équipe de TKYDG ne pourra occulter le rendez-vous contre Manchester United. Un exploit est-il possible alors que les joueurs lyonnais ont fait de la Ligue Europe un objectif ? D’ailleurs, clamer haut et fort viser la victoire finale est-elle une bonne chose ou une pression inutile ?

Ce numéro de "Tant qu'il y aura des Gones" sera diffusé en direct à partir de 19 heures.