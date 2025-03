OL : le programme des internationaux lyonnais

Ernest Nuamah à la CAN 2024 lors de Ghana – Cap-Vert (Photo by SIA KAMBOU / AFP)

Après la belle victoire face au HAC (4-2), place désormais à la trêve internationale pour les joueurs de l'OL.

L'OL traverse une excellente période. Après cinq victoires consécutives toutes compétitions confondues, les Lyonnais sont cinquièmes du championnat. Forts de leur confiance, les quatorze joueurs sélectionnés se tournent dorénavant vers leurs engagements en sélection.

Almada et Tagliafico avec l'Albiceleste

Lors du dernier but face au HAC, Tagliafico a réalisé un tacle impérial au milieu de terrain qui a permis à Thiago Almada de marquer son premier but à l'OL. De ce fait, les deux Argentins ont été convoqués par Lionel Scaloni pour les qualifications à la coupe du monde 2026. Les coéquipiers de Lionel Messi, premiers de la poule, affronteront l'Uruguay et le Brésil de Lucas Perri.

Uruguay - Argentine, samedi 22 mars, 00 h 30

Argentine - Brésil, mercredi 26 mars, 1h

Lucas Perri : l'invité surprise

Excellent ces dernières semaines, Lucas Perri n'était de base pas sélectionné par Dorival Junior. Avec la récente blessure d'Ederson, gardien de Manchester City, le natif de Sao Paulo est finalement convoqué. Les Brésiliens, classés 5ᵉ des qualifications de la zone Amérique du Sud pour la Coupe du monde 2026, disputeront deux matchs contre la Colombie et l'Argentine. Par conséquent, la Seleção devra gagner ses deux matchs pour se donner de l'air au classement.

Brésil - Colombie, vendredi 21 mars, 1 h 45

Argentine - Brésil, mercredi 26 mars, 1h

Trois joueurs de l'OL en équpe de France

Rayan Cherki, Saël Kumbedi et Enzo Molebe sont convoqués en équipe de France. Cependant, ils ne joueront pas dans les mêmes catégories. Rayan Cherki jouera deux matchs avec les Bleuets. De son côté, Saël Kumbedi est convoqué par Bernard Diomède pour un stage en Espagne. Les U-20 affronteront le Japon et le Mexique. Enfin, le jeune Lyonnais Enzo Molebe participera au tournoi de Porto avec l'équipe de France U-18 de Landry Chauvin.

France U-21 - Angleterre U-21, vendredi 21 mars, 21h

Slovaquie U-21 - France U-21, lundi 24 mars, 18 h 30

France U-20 - Japon, jeudi 20 mars, 16h

France U-20 - Mexique, lundi 24 mars, 11h

Portugal – France U-18, jeudi 20 mars, 18h

France U-18 - Angleterre, samedi 22 mars, 13h

République tchèque – France U-18, mardi 25 mars

Mata, Niakhaté, Omari et Nuamah pour les éliminatoires de la coupe du monde 2026 de la zone Afrique

Le défenseur Clinton Mata va retrouver l'Angola. Les hommes de Pedro Gonçalves auront deux rendez-vous au programme, face à la Libye et au Cap-Vert. De son côté, Moussa Niakhaté jouera deux matchs avec le Sénégal. Ensuite, Warmed Omari disputera deux matchs à domicile avec les Comores contre le Mali et le Tchad. Enfin, Ernest Nuamah a été sélectionné par Otto Addo pour la réception du Tchad et un déplacement pour affronter Madagascar.

Libye – Angola, jeudi 20 mars, 20h

Angola – Cap-Vert, mardi 25 mars, 17h

Soudan - Sénégal, samedi 22 mars, 20h

Sénégal - Togo, le mardi 25 mars, 22h

Comores - Mali, jeudi 20 mars, 22h

Comores - Tchad, mardi 25 mars, 22h

Ghana - Tchad, vendredi 21 mars, 20h

Madagascar - Ghana, lundi 24 mars, 20h

Mikautadze, Ćaleta-Car et Fofana en Ligue des Nations

En très grande forme ces derniers temps, Georges Mikautadze (Géorgie) et Malick Fofana (Belgique) joueront la Ligue des Nations avec deux barrages importants pour les deux nations européennes. De son côté, Duje Ćaleta-Car affrontera l'équipe de France.

Ukraine - Belgique, jeudi 20 mars, 20 h 45

Belgique - Ukraine, dimanche 23 mars, 20 h 45

Arménie - Géorgie, jeudi 20 mars, 18h

Géorgie - Arménie, dimanche 23 mars, 15h

Croatie – France, jeudi 20 mars, 20h45

France – Croatie, dimanche 23 mars, 20h45

Tanner Tessmannn, premier joueur américain de l'OL, avec les États-Unis

Enfin, le milieu de terrain lyonnais disputera la demi-finale de la Ligue des nations de la CONCACAF au SoFi Stadium. À la suite de ce match, les Américains joueront le 23 mars (match pour la 3ᵉ place) ou le 24 mars (finale).

États-Unis - Panama, vendredi 21 mars, 1h