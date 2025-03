Parc OL : le Virage Nord reste sous le coup d’un sursis en Ligue 1

Privé d’une partie de ses supporters dimanche contre Le Havre, le Parc OL affichera complet contre Lille, le 5 avril prochain. Toutefois, le Virage Nord reste sous la menace d’une fermeture partielle avec sursis.

La barre des 40 000 spectateurs a presque été atteinte dimanche après-midi pour OL - Le Havre. À une dizaine de personnes près, le Parc OL aurait franchi les 40 000 malgré la fermeture partielle du Virage Nord et donc l’absence des Bad Gones. Cependant, ces derniers n’étaient pas vraiment absents puisqu’ils avaient trouvé refuge dans le troisième anneau de l’enceinte décinoise. Cela a permis d’avoir de l’ambiance pour cette rencontre de la 26e journée de Ligue 1, même si à l’image, la tribune nord apparaissait vide. Avec la trêve internationale et le déplacement à Strasbourg le 28 mars, l’OL ne sera de retour à Décines que le samedi 5 avril (21h05) pour le choc contre Lille. À la différence du FCSB et du Havre, l’affluence devrait être celle des grandes soirées lyonnaises.

Des propos anti-Ligue encore entendus dimanche

Néanmoins, toutes les sanctions n’ont pas encore été purgées. En effet, mercredi dernier, la commission de discipline de la LFP avait suspendu partiellement le Virage Nord d’un match ferme, mais aussi d’un match avec sursis et d’une amende de 10 000€. Ce sursis est toujours en vigueur, comme nous l’a confirmé l’OL ce lundi matin. Les messages écrits ou oraux injurieux à l’encontre notamment de la Ligue, ou encore l’utilisation, sans autorisation, d’engins pyrotechniques, pourraient donc valoir une nouvelle fermeture partielle du virage…