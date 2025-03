Inès Benyahia de retour avec l'OL : "J'ai galéré, c'est le mot"

Absente depuis fin août, Inès Benyahia a connu une longue traversée du désert après une commotion cérébrale. La milieu de terrain a fait son retour à la compétition samedi contre Saint-Etienne (0-5).

Au-delà du résultat, qui ne faisant franchement pas beaucoup de doute, la confrontation entre Saint-Etienne et l'OL (0-5) était l'occasion d'une revue d'effectif pour Joe Montemurro. Entre les affiches du quart de finale de Ligue des champions contre le Bayern Munich, il fallait gérer les temps de jeu. C'est ce qu'il a fait, ne laissant que deux titulaires du premier duel contre les Allemandes (0-2). Surtout, il a pu relancer une joueuse très attendue, Inès Benyahia.

Meilleure jeune du championnat avec Le Havre en 2023-2024, elle aurait dû avoir un rôle plus important chez les championnes de France sur cet exercice. Mais finalement, une commotion cérébrale lui a empêché de s'exprimer cette saison. Survenue fin août, lors d'un stage à Tignes, ce problème de santé l'a écarté des terrains durant sept mois.

Une entrée suivie d'une passe décisive

Mais tout cela est désormais derrière elle, puisque la milieu de terrain a retrouvé la compétition samedi contre l'ASSE. Elle est entrée en jeu à la 73e minute. "C'est toujours plaisant de reprendre le foot après cette période difficile. Je suis très heureuse, et en plus, on a fait une très bonne prestation, j'ai pu prendre du plaisir. C'était un moment compliqué, mais je suis fière de moi car j'ai galéré, c'est le mot, a-t-elle confié. Mais ça va me forger mentalement, j'ai l'impression d'avoir gagné en maturité et en confiance."

Elle a profité de ce duel face aux Stéphanoises pour se signaler par une passe décisive pour Melchie Dumornay dans la minute suivant son retour. "Jouer dans un beau stade, un derby, c'est parfait pour revenir, a-t-elle déclaré. Maintenant qu'on a bien négocié ce match, on va se concentrer sur la suite. On a bien maîtrisé, même s'il y a toujours des choses à redire, comme pour l'efficacité, car nous sommes compétitrices, mais c'était bien."

"Il faut que j'enchaîne les rencontres"

Pour les Fenottes, c'est une bonne nouvelle. Avant sa blessure, Inès Benyahia avait montré de très belles promesses, que ce soit à ses débuts avec l'Olympique lyonnais, ou durant son prêt au HAC. A elle désormais de reprendre le fil de sa carrière et de confirmer tout son potentiel. "Mon objectif était de revenir au top de ma forme, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, a affirmé la footballeuse de 21 ans. Il faut que j'enchaîne les rencontres, même si on arrive en fin de saison et que forcément, avec les grosses parties à venir, ça pourrait être difficile. Je me concentre sur ma performance et sur l'équipe, c'est le plus important. S'il faut rentrer et faire le travail, je le ferai." Un discours sans doute apprécié par le staff.