OL académie : les U19 s'offrent le second, Strasbourg (1-0)

Même s'ils n'ont plus grand-chose à jouer cette saison, les U19 de l'OL ont de l'orgueil. Battu par le Paris FC le week-end passé, ils ont cette fois-ci dominé le deuxième, Strasbourg (1-0).

Face à un adversaire qui avait beaucoup plus à perdre que lui, l'OL a démarré tambour battant cette affiche contre Strasbourg. Avec une première incursion dans la surface après quelques secondes de jeu, les protégés de Samy Saci ont fait passer un gros frisson dans l'arrière-garde adverse. La réponse était presque immédiate, et on pensait voir un match aux multiples occasions.

Il n'en fut finalement rien. En raison d'erreurs techniques et de blocs bien en place de part et d'autre, il a fallu attendre la 34e minute de jeu pour voir la première frappe cadrée. Signée Thiago Goncalves, elle a forcé le portier alsacien à la parade. Dominateurs dans la possession de balle, les Gones ont eu du mal à transformer cela en situation franche.

Une action qui change tout

Mais le deuxième du championnat n'en menait pas large non plus, étant tout aussi inoffensif jusqu'à la 68e minute avec une reprise passant non loin du cadre. Dans la minute suivante, les jeunes Rhodaniens repartaient à l'attaque et obtenaient un penalty. Le défenseur strasbourgeois fut exclu pour avoir arrêté une frappe qui allait dans le but avec la main. Et puisque le capitaine Naïm Berbar transformait le penalty (72e), l'Olympique lyonnais pouvait entrevoir la victoire.

Il a eu ensuite plusieurs opportunités de corser l'addition, dont un face à face manqué par Nehemie Lurika (87e). Pas de regrets néanmoins, l'OL ayant su rester solide jusqu'au bout pour glaner son 10e succès de la saison (1-0). Un résultat qui pourrait lui permettre de remonter au maximum au septième rang, selon les résultats de la journée. Dans quinze jours, il ira à Dijon pour une nouvelle partie face à un concurrent du haut du tableau (quatrième).

Le 11 des U19 de l'OL : Barreau - Bambali, Otobo, Mbatshi, Dutot - Mavudia, Berbar (C), Goncalves - Katirag, Meyo, Benlahlou