Khvicha Kvaratskhelia et Georges Mikautadze à l’Euro 2024 avec la Géorgie (Photo by OZAN KOSE / AFP)

Trois Lyonnais auront l'honneur de défendre les couleurs de leur pays ce dimanche. A commencer par Georges Mikautadze, titulaire avec la Géorgie contre l'Arménie.

Très rapidement, ces trois joueurs devraient pouvoir revenir à l'entraînement aux côtés de Paulo Fonseca et du groupe. Une bonne chose, alors que se profile un déplacement déterminant à Strasbourg dès vendredi 28 mars. Ce dimanche, trois footballeurs de l'OL vont disputer leur deuxième et dernier match de la trêve internationale : Georges Mikautadze, Duje Caleta-Car et Tanner Tessmann.

Honneur au premier à entrer en lice, à savoir l'avant-centre. Il défie l'Arménie à 15 heures avec la Géorgie. Titulaire, comme lors de la première confrontation entre les deux sélections, il espère connaître la même réussite. Auteur d'un doublé, il a grandement aidé les hommes de Willy Sagnol, qui sont bien partis pour se maintenir dans la division B de la Ligue des Nations. Ils chercheront à confirmer leur victoire 3 à 0 à l'aller.

Caleta-Car face à la France

Confirmer, il en est aussi question avec Caleta-Car. Le Croate a livré une très solide performance face aux Bleus jeudi en quarts de finale de la Ligue des Nations (2-0). Il n'y a pas de raison à priori qu'il n'enchaîne pas ce dimanche pour la seconde manche. Celle-ci aura lieu au Stade de France (20h45). En jeu, une place dans le dernier carré.

Enfin, direction au Canada, où à 23 heures, les partenaires de Tessmann affronteront les partenaires du Lillois Jonathan David (23 heures). Il faudra pour cela relever la tête suite au revers concédé en toute fin de rencontre face au Panama dans la nuit de jeudi à vendredi (0-1). Une troisième place dans la Ligue des Nations CONCACAF sera à ce prix. Moins de trois jours après sa titularisation durant la demi-finale, il faudra voir si Mauricio Pochettino, le sélectionneur américain, accorde à nouveau sa confiance au milieu de terrain.