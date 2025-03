Ligue 1 - OL : Corentin Tolisso est le Lyonnais le plus sanctionné

Corentin Tolisso et Clinton Mata (OL) au duel avec Mason Greenwood (OM) (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Corentin Tolisso se glisse dans le top 10 des joueurs de Ligue 1 ayant commis le plus de fautes. Il est néanmoins à bonne distance du premier.

Dans cette catégorie, l'OL est loin d'accaparer les premières places. Sur le plan disciplinaire, l'équipe de Paulo Fonseca est assez discrète, que soit au sujet des avertissements (43) ou les cartons rouges (0). Cependant, cela n'empêche pas Duje Caleta-Car ou Nicolas Tagliafico d'être parfois suspendu pour accumulation de cartons jaunes. Corentin Tolisso, lui, n'a pas encore connu cela cette saison.

Pourtant, c'est bien le milieu de terrain, et pas le Croate ou l'Argentin, eux aussi souvent sanctionnés, qui est en tête au classement des footballeurs lyonnais les plus sifflés. Les arbitres ont sanctionné à 38 reprises, en 25 apparitions en Ligue 1, le champion du monde 2018. Il est le dixième joueur du championnat le plus réprimandé, à égalité avec le Lensois Adrien Thomasson et l'Angevin Himad Abdelli.

Un ancien Lyonnais numéro 1 au nombre de fautes

Ces trois garçons sont tout de même très loin du podium, et surtout du premier, à savoir l'Auxerrois (et ancien Lyonnais) Elisha Owusu (47). Le Ghanéen devance le Toulousain Cristian Cásseres (45) et le Brestois Ludovic Ajorque (45). On remarque d'ailleurs que neuf des douze éléments les plus punis par les superviseurs évoluent dans l'entrejeu.

A noté que Corentin Tolisso a reçu "seulement' trois "biscottes" pour ses fautes. Signe qu'avec son expérience, il parvient à passer entre les gouttes.