OL académie : les U17 frustrés par Bastia (0-0)

En course pour la qualification en play-off, les U17 de l'OL ont perdu des points cruciaux ce dimanche contre Bastia (0-0). Les jeunes Lyonnais ont pourtant tout tenté.

Que le match a dû être long pour l'attaquant de Bastia U17. Ce dimanche, les Corses se déplaçaient du côté de Meyzieu avec aucune autre ambition que de décrocher le nul. C'est du moins ce que laisse penser l'explosion de joie des joueurs, et surtout le bloc extrêmement bas imposé à l'OL tout au long de la rencontre.

En face, l'Olympique lyonnais pourra nourrir des regrets de ne pas avoir su trouver la faille dans une défense très resserrée (0-0). Ce ne sont pas les opportunités qui ont manqué, même s'il est vrai que la deuxième période a été nettement moins prolifique à ce sujet. Walid Nechab, milieu de terrain, par exemple, a manqué de réussite aux 3e et 54e minutes. C'est lui qui a d'ailleurs eu la plus grosse opportunité rhodanienne, mais le poteau n'a pas voulu lui sourire, sortant sa tentative (29e).

Le gardien bastiais s'est dressé face aux Lyonnais

Mathieu Hoareau, l'attaquant, a lui aussi eu de quoi faire (10e et 30e), mais à chaque fois, le gardien bastiais s'est interposé. Un mauvais souvenir, car c'est déjà lui qui était dans les cages lors de la séance de tirs au but fatale à l'équipe U18 en Coupe Gambardella. Écœurant les Gones les uns après les autres, il a pareillement sorti les tentatives d'Angel Garcia (78e), Kassim Mnamdji (86e) et Nolan Velut (90e). Le groupe d'Amaury Barlet a en plus perdu à vingt minutes de la fin son avant-centre Bojan Zekovic, touché à la tête.

Le verrou a donc tenu pour Bastia face à l'OL, qui perd deux points potentiellement cruciaux dans la course à la place en play-off. Deuxième de la poule D, les Lyonnais pourraient voir revenir leurs rivaux. Seule bonne nouvelle, Cavigal Nice, le troisième, a perdu à Saint-Etienne (3-2). Prochain rendez-vous le samedi 5 avril à Grenoble, dans une affiche de haut de tableau.

Le 11 de l'OL U17 : Iwosso - Buka, Moulot, Velut - Negri, Di Nota, Bouabdellah, Nechab, Garcia (C) - Hoareau, Zekovic