Suite à l’élimination de l’OL en Coupe Gambardella, certains supporters de Bastia ont eu des propos racistes à l’attention de joueurs lyonnais. Le club réfléchit à la marche à suivre, tout en apportant un soutien aux victimes de ces insultes.

Certains diront que c’est de l’acharnement, mais un déplacement de l’OL en Corse a encore donné lieu à des débordements. Dimanche se tenait le huitième de finale de Coupe Gambardella entre les U18 lyonnais et ceux du SC Bastia. Malgré un statut d’outsider, le club bastiais a réussi à faire tomber la formation rhodanienne, en la poussant jusqu’à la séance des tirs au but. À ce petit jeu, les échecs d’Enzo Molebe et Alejandro Gomes Rodriguez ont été fatals, poussant l’OL à une élimination prématurée dans la compétition (0-0, 4 tab 3). Seulement, si Bastia a mérité sa qualification sur le terrain, en dehors, des propos tenus par certains supporters présents à Furiani ont encore entaché cet exploit.

"La priorité reste de soutenir ces jeunes joueurs"

Dans une vidéo tournant sur X, on peut entendre un individu s’en prendre à un des défenseurs de l’OL au moment d’une échauffourée post-match au milieu du terrain. Ces propos sont avant tout racistes avec, pour reprendre l’individu, "Oh le 4, va dans un cocotier". Contacté par nos soins, le club lyonnais assure avoir été mis au courant de ces propos et réfléchit désormais à la marche à suivre et aux recours possibles pour les dénoncer. Même si "la plus priorité reste d’accompagner et de soutenir ces jeunes joueurs".