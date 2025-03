Après 26e journée de Ligue 1, l’OL est l’un des bons élèves du championnat en matière de discipline. Avec 43 cartons jaunes, mais surtout aucun rouge, la formation lyonnaise est dans le top 5 des équipes les moins sanctionnées.

Avec Nicolas Tagliafico, Duje Caleta-Car ou encore Saël Kumbedi, l’OL possède des défenseurs qui sont souvent sanctionnés. Dans l’entretien qu’il nous avait accordé, le latéral argentin avait avoué que la règle des trois cartons jaunes en moins de dix minutes était difficile. Cela a poussé le champion du monde a loupé quelques matchs que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue Europa mais il n’est pas le joueur le plus sanctionné du groupe lyonnais depuis 26 journées. Si Corentin Tolisso est le joueur ayant fait le plus de fautes (38), le milieu réussit à passer entre les gouttes niveau cartons. C’est en effet Duje Caleta-Car qui a reçu le plus de biscottes depuis le début de la saison. Avec sept cartons jaunes, le Croate fait partie des dix joueurs de Ligue 1 les plus sanctionnés. Le tout en ne jouant plus depuis maintenant un mois et demi…

16% des jaunes lyonnais pour Caleta-Car

À lui seul, Caleta-Car représente un sixième des jaunes récoltés par l’OL depuis 26 journées. Avec 43 avertissements, la formation reste malgré tout l’une de celles les plus disciplinées de ce championnat de France. Seuls l’OM (42), Toulouse (42), Angers (36) et le PSG (33) font mieux dans l’exercice. C’est d’ailleurs avec le club parisien que l’OL partage le fait d’être la seule équipe à ne pas avoir encore vu rouge cette saison. Si Caleta-Car ou Tagliafico ont été suspendus depuis août dernier, cela est avant tout dû à une accumulation d’avertissement et non d’exclusion. Une avancée par rapport à la saison passée où six rouges avaient empêché l’OL de faire à onze en Ligue 1.