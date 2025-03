Après un quart de finale largement maîtrisé contre le Valencia FC (3-0), la réserve de l'OL jouera la demi-finale de la Premier League International Cup (PLIC) face au Fulham FC, le 22 avril.

En difficulté ces derniers temps en championnat, les hommes de Gueïda Fofana sont en pleine réussite en PLIC. Premiers de leur groupe avec trois victoires pour une seule défaite, les Lyonnais ont marqué les esprits en quart de finale en s’imposant avec brio face au Valencia FC (3-0). Dans le dernier carré, l'OL sera opposé à Fulham. La rencontre se tiendra le 22 avril prochain à 19h à Craven Cottage, stade de l'équipe professionnelle évoluant en Premier League. Les Anglais, deuxièmes de leur poule derrière le FC Nordsjælland, se sont qualifiés lundi face au Sporting Portugal (2-1) dans le dernier quart de finale. En cas de victoire, les Lyonnais affronteraient le vainqueur de l'autre demi-finale entre l'Athletic Bilbao et Nottingham.

Vers un duel Perret - Osmand ?

Romain Perret (OL) et Callum James Osmand (Fulham) se distinguent comme les meilleurs buteurs de leurs équipes respectives en (PLIC). Le jeune attaquant lyonnais a inscrit trois buts en cinq rencontres, affichant une belle régularité devant le but. De son côté, le Gallois de Fulham se montre encore plus prolifique avec cinq réalisations. Ces deux joueurs s'imposent ainsi comme des éléments clés de cette opposition entre l'OL et Fulham.