Ligue Europa : les deux chocs contre Manchester United à 21h

Rayan Cherki et Corentin Tolisso lors d’OL – Francfort (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Opposé à Manchester United les jeudis 10 et 17 avril en quarts de finale de la Ligue Europa, l'OL n'aura cette fois-ci pas de match avancé. Les deux duels commenceront à 21 heures.

Lors du match aller des 8es de finale de Ligue Europa, l'OL avait affronté le FCSB à 18h45 en Roumanie (1-3). Au mois d'avril, les jeudis 10 et 17, le niveau s'apprête à monter d'un cran avec un double confrontation de prestige contre Manchester United. Sans grande surprise, aucun de ces deux duels du quart de finale ne se jouera à un horaire avancé.

Ces deux affiches se disputeront à 21 heures, en prime time comme le veut l'expression consacrée. Canal + les retransmettra, étant le diffuseur officiel en France des coupes d'Europe. La première manche aura pour théâtre le stade décinois, les Lyonnais recevant les Mancuniens. Pour l'occasion, le stade devrait être plein, ou presque, malgré la programmation en semaine.

Affiche mythique

Au retour, il fera se déplacer dans le mythique Old Trafford. Même si l'équipe de Ruben Amorim n'est pas l'égale de ses devancières, elle reste iconique. On soulignera en plus qu'elle monte en régime. Elle vient d'enchaîner deux succès par trois buts d'écart la semaine passée (contre la Real Sociedad, 4-1, et Leicester, 0-3). Mais les Rhodaniens ne comptent pas y faire de la figuration. En tout cas, ils auront le temps d'y penser pendant les trois prochaines semaines.

