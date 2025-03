Avec la qualification pour les quarts de finale de Ligue Europa, les supporters de l’OL attendent avec impatience la double confrontation contre Manchester United. Chose que Paulo Fonseca se refuse, ainsi qu’il l’a dit à ses joueurs.

Les dates ont été cochées bien avant la qualification, mais le double succès contre le FCSB ainsi que l’adversaire annoncé pour les quarts de finale de Ligue Europa ont renforcé cette attente. Le 10 et 17 avril prochain, l’OL affrontera Manchester United et les supporters ont déjà les yeux rivés vers cette double confrontation. Comment leur en vouloir avec la perspective d’aller à Old Trafford juste avant Pâques ?

Néanmoins, ce rendez-vous européen n’est que dans trois semaines pour l’aller et un mois pour le retour et l’OL a d’autres échéances d’ici là, toutes aussi importantes. À commencer par ce dimanche après-midi contre Le Havre. "C’est interdit de parler de Manchester pour le moment, a martelé Paulo Fonseca. On parle seulement du Havre, car on a encore beaucoup de matchs importants avant la coupe d’Europe. On a encore le temps pour préparer et penser à Manchester."

Trois matchs cruciaux en Ligue 1

Si la Ligue Europa reste un objectif assumé dans le vestiaire lyonnais, la Ligue 1 peut se voir complètement relancée dans les journées à venir. Avec Le Havre, Strasbourg et Lille avant le premier match contre Manchester United, les joueurs de Paulo Fonseca ont déjà fort à faire. Alors, se projeter déjà sur l’Europe n’apporterait rien de bien positif, si ce n’est louper les occasions qui se présentent en championnat.