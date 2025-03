OL - Le Havre : une affluence similaire à la Ligue Europa ?

Trois jours après le match de Ligue Europa contre le FCSB, le Parc OL devrait encore être sous la barre des 40 000 spectateurs, en raison notamment de la fermeture partielle du Virage Nord.

Jeudi soir, le rendez-vous avait beau être européen, il n’a pas attiré les foules. Entre une victoire avec deux buts d’écart à l’aller à Bucarest plus un adversaire loin d’être ronflant, le Parc OL n’avait pas fait le plein en Ligue Europa. Un peu plus de 37 000 spectateurs avaient pris place dans l’enceinte décinoise. L’affluence devrait être sensiblement la même ce dimanche après-midi contre Le Havre. Malgré un horaire familial, la venue du club normand et la météo devraient limiter le soutien populaire au coup d’envoi à 15h. L’affluence devrait tourner autour de 40 000 selon nos informations.

Six mille abonnés en moins en virage nord

Ce chiffre s’explique aussi par la fermeture partielle du Virage Nord suite à la sanction de la commission de discipline mercredi. L’OL ayant demandé à ce que cette fermeture se fasse contre Le Havre et non Lille, le Parc OL se retrouve amputé des 6 000 supporters présents habituellement dans le virage inférieur et intermédiaire de la tribune. Toutefois, le club précise que les supporters avaient la possibilité d’acheter des places dans d’autres blocs.