Le Havre trouve "dommageable" l’absence de Diawara contre l’OL

Dans le cadre d’un accord entre Le Havre et l’OL cet hiver, Mahamadou Diawara ne retrouve pas le club lyonnais, ce dimanche (15h). Ces accords dans un prêt sont devenus une habitude, même si Didier Digard le regrette.

C’est devenu une norme dont presque plus personne ne s’offusque. Depuis plusieurs années désormais, les clubs signent des accords lors de prêts de joueurs pour ne pas voir ces derniers affronter la formation à qui ils appartiennent encore. Prêté par l’OL au FC Nantes l’été dernier, Johann Lepenant a été obligé de faire l’impasse sur les deux rendez-vous de cette saison et donc pas de retour au Parc OL. Ce dimanche, Mahamadou Diawara connaitra la même "punition".

Envoyé en prêt au HAC en janvier, le milieu a vu le club normand et l’OL passer un accord pour ne pas le voir disputer le match retour en cette 26e journée de Ligue 1. Un coup dur pour Didier Digard puisque Diawara s’est rapidement imposé. "C’est dommageable pour nous, après ils nous ont facilité les choses, on est très reconnaissant d’avoir Mahamadou dans notre effectif. Mais, c’est devenu une habitude, on va faire avec."

"Il pourrait se jauger contre un groupe qu'il connait"

Obligé de faire contre mauvaise fortune bon cœur, l’entraîneur havrais juge malgré tout ces accords assez risibles, notamment de la part du club prêteur. Et difficile de lui donner vraiment tort. Sans temps de jeu en première partie de saison à l'OL, Mahamadou Diawara se voit priver d’une opportunité de faire ses preuves et de pourquoi pas convaincre ceux qui sont toujours ses dirigeants. "C’est sûr que s’ils comptaient absolument sur lui, il ne serait pas chez nous non plus, a ironisé Digard. Donc pourquoi ne pas faire en sorte de voir et qu’il puisse se jauger contre les joueurs du groupe dans lequel il était." La peur de voir briller un joueur encore sous contrat semble être plus forte que le simple aspect sportif.