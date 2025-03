L'OL, spécialiste du sprint final en Ligue 1

On se rapproche du sprint final en Ligue 1. Un moment de la saison que l'OL sait dompter, comme le montrent les précédentes saisons.

Après la belle victoire face à L'OGC Nice (0-2), l'OL est 6ᵉ avant la 26ᵉ journée. Les Gones sont plus que jamais en course pour une qualification en Ligue des champions. À seulement quatre points de l’AS Monaco et Nice, les coéquipiers d'Alexandre Lacazette pourraient encore grappiller des places d'ici à la fin de saison. La saison dernière, l’OL a terminé en apothéose avec sept victoires sur les neuf dernières journées, passant de la 10e à la 6e place, soit la meilleure performance de Ligue 1 sur la période. Une tendance récurrente chez les Lyonnais.

19 points de moyenne dans le sprint final

En effet, lors des trois dernières saisons, ils ont systématiquement progressé au classement dans le sprint final. Lors de la saison 2021/22, l'OL avait grimpé de la 10e à la 8e place et de la 9e à la 7e place au classement en 2022-2023. Sur les dix dernières saisons (2019/20 exclue à cause du Covid), l’OL a gagné 19,1 points de moyenne lors des neuf dernières journées en Ligue 1. Un bilan impressionnant qui le place juste derrière le PSG (20 points de moyenne).

L'OL : roi des remontadas

En 2023-2024, l'OL a montré une belle résilience en multipliant les remontées au score (OL-Brest 4-3, LOSC-OL 3-4). Ces performances témoignent d'une solidité mentale et d'une détermination qui leur ont permis de repartir avec des points précieux. Grâce à cette capacité à renverser les situations défavorables, l'OL a su rester compétitif.

L'importance des "supersubs"

Une des clés de ces remontées au classement réside dans l’impact des remplaçants. Dimanche dernier, Rayan Cherki et Ernest Nuamah ont marqué après être entrés en jeu. Par conséquent, le total de buts des "supersubs" lyonnais est à neuf cette saison (2e meilleur total de Ligue 1).

Depuis la défaite lors de "l’Olympico" (3-2, J20), l’OL a remporté quatre victoires pour une seule défaite (contre le PSG). Cette dynamique fait des Lyonnais la 5ᵉ meilleure équipe de la phase retour, à égalité avec Lille. Si l’histoire récente se répète, l’OL pourrait encore gravir des échelons et viser plus haut dans ce sprint final.