Ce dimanche (17h15), l’OL affronte le FC Nantes à la Beaujoire. Et comme au match aller, Antoine Kombouaré devra faire sans Johann Lepenant, joueur prêté par le club lyonnais.

Dimanche (17h15), il y aura forcément une atmosphère spéciale dans le tunnel de la Beaujoire, quelques minutes avant le coup d'envoi de Nantes - OL. Après plus de deux décennies au club, Anthony Lopes va affronter pour la première fois de sa carrière l'OL. Un moment particulier et pas seulement pour le portier. Dans le camp lyonnais et pour ceux qui l'ont côtoyé durant de longues années, voir Lopes avec le maillot de club adverse risque d'en chambouler plus d'un. Néanmoins, au coup d'envoi, il n'y aura plus d'amis, d'autant plus que le FC Nantes est lancé dans une course au maintien en cette deuxième partie de saison. Après trois nuls en trois matchs en 2025, les Canaris espèrent goûter à la victoire face à leur public. Pour cette rencontre, Antoine Kombouaré devra malgré tout faire avec de nombreux absents.

Des incertitudes sur les cas Mohemed et Duverne

Pour commencer, le coach nantais ne pourra disposer de Johann Lepenant, prêté par l’OL, pour des raisons contractuelles. Le milieu français n’avait d’ailleurs pas pu disputer le match aller au Parc OL. Le technicien du FC Nantes ne pourra pas non plus bénéficier de Douglas Augusto, qui a quitté le terrain avant la mi-temps contre l'ASSE, dimanche dernier, en se touchant la cuisse. Thomas Sorba, quant à lui, est dans le flou, malade depuis une semaine.

En ce qui concerne Mostafa Mohamed et Jean-Kévin Duverne, les deux joueurs qui avaient fait l'objet d'une mise à l'écart pour le déplacement dans le Forez, pourraient faire leur retour dans le groupe. Néanmoins, les Canaris devront se priver des services de Tino Kadewere (quadriceps), dont le rétablissement ne semble pas probable avant la fin de février. Nathan Zézé, qui a subi une fracture de la malléole lors du match contre Monaco, sera indisponible jusqu'au mois d'avril minimum.