En manque de temps de jeu à l’OL, Johann Lepenant va tenter de se relancer du côté de Nantes. Le milieu de terrain est prêté avec option d’achat à 2,5M€.

C’était dans les tuyaux et la fin des Jeux olympiques a plus qu’accéléré la chose. Johann Lepenant n’est plus un joueur de l’OL à compter de ce samedi 10 août 2024 et pour une durée d’un an. Le milieu de terrain a été prêté par le club lyonnais à son homologue du FC Nantes pour toute la durée de la saison 2024-2025. Toutefois, l’aventure dans la capitale des Gaules pourrait bien être définitivement terminée pour Lepenant puisque les Canaris disposent d’une option d’achat à 2,5M€ à la fin de l’exercice. Une somme qui ne devrait pas rebuter les Nantais, même pour une revente dans la foulée suivant les performances du milieu.

Seulement six matchs la saison dernière

Pour Lepenant, fraîchement médaillé d’argent aux JO 2024 de Paris, ce départ en Loire-Atlantique est une occasion de se relancer après une dernière saison marquée par une grosse blessure qui l’a tenu éloignée des terrains pendant quatre mois. À son retour, l’international Espoir n’a pas réussi à séduire Pierre Sage et c’est finalement avec six apparitions, toutes avant sa blessure, que Johann Lepenant a terminé la saison 2023-2024. L’aventure nantaise devrait rapidement commencer pour le milieu puisqu’il est attendu dans le groupe d’Antoine Kombouaré dès dimanche pour l’amical contre Crystal Palace.