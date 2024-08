Arsenal - OL : avant-match, horaire, diffusion TV

Avant-match, horaire et diffusion TV, retrouvez les informations pratiques avant la sixième et dernière rencontre amicale de l’OL contre Arsenal ce dimanche.

Avant-match

Une dernière affiche de prestige avant de retourner aux affaires courantes. Dans sa préparation estivale, l’OL avait choisi d’y aller crescendo dans le choix de ses adversaires et avec Arsenal, les Lyonnais finissent en beauté. Ce dimanche, les joueurs de Pierre Sage affrontent le vice-champion d’Angleterre dans son antre. Ce match n’aura rien d’amical parce qu’il peut permettre aux Lyonnais de s’offrir un trophée, certes symbolique, mais qui, à l’heure d’attaquer une nouvelle saison, ne peut faire que du bien pour la confiance. Il faudra pour cela se défaire des Gunners poussés par 60 000 supporters ce dimanche.

Pour ce dernier rendez-vous de la préparation, Pierre Sage a avancé que des choix seraient déjà faits en vue du déplacement à Rennes dans une semaine. La rotation devrait être restreinte, tandis que certains temps de jeu devraient être poussés, comme celui de Georges Mikautadze. Ce dernier a confié mardi qu’il se sentait d’attaque à jouer 90 minutes et après 15 minutes contre le Torino et une mi-temps face à l’Union Berlin, il devrait se rapprocher de ce temps de jeu. À Londres, l’OL joue bien plus qu’un match amical et ce test grandeur nature permettra d’y voir un peu plus clair dans les améliorations lyonnaises durant cet été.

À quelle heure se joue Arsenal - OL ?

Arrivés samedi soir à Londres, les Lyonnais n’avaient pas d’autres choix. Ce match de l’Emirates Cup programmé à 14h heure anglaise (15h heure française) risque de se jouer sous une chaleur assez supportable par rapport à ce qui est annoncé en France puisque se sont 27 degrés qui sont attendus dans la capitale anglaise à l’heure du coup d’envoi.

Sur quelle chaîne voir Arsenal - OL ?

Comme pour le Torino, les supporters lyonnais pourront se brancher sur Canal Plus pour voir en direct si l’OL va décrocher un trophée, le premier depuis 2019 et cette même Emirates Cup. Pour ceux qui n’ont pas accès à la chaîne cryptée, il faudra faire preuve d’un peu de patience puisque OLPlay diffusera la rencontre en différé à partir de 17h.