Recrue phare de l’OL durant l’été, Georges Mikautadze doit faire face à une vraie attente de la part des supporters. Cela ne l’effraie pas, lui qui a pour ambition de réussir dans son club de cœur.

Il en avait eu un premier aperçu mercredi dernier face au Torino. Cependant, au cas où il n’était pas encore assez certain de l’attente que génère son transfert, Georges Mikautadze a vite été rassuré par les supporters présents mardi à Divonne-les-Bains. Il y avait beau y avoir 24 joueurs prêts à signer des autographes, il n’y en avait presque que pour l’attaquant géorgien.

Il est l’attraction du mercato estival de l’OL pour le moment et il va devoir s’habituer à vivre avec. En revenant dans son club de cœur, Mikautadze n’a pas fait le choix de la facilité avec des attentes élevées, mais cela ne pouvait être autrement. "J’avais toujours l’OL dans un coin de ma tête, a confié le numéro 69 au pool de médias, dont Olympique-et-Lyonnais, présents mardi dans l’Ain. Quand j’ai entendu cet intérêt, j’ai dit à mes agents que je préférais Lyon à n’importe quel club."

"Montrer que je peux réussir à l'OL"

Il est déjà le chouchou des supporters et ce n’est pas avec ce genre de déclarations que son capital sympathie va baisser auprès du public lyonnais. Toutefois, c’est bien sur le terrain que le Géorgien va désormais devoir prouver et justifier les 18 millions d’euros mis sur la table par l’OL. Après un quart d’heure contre le Torino et une mi-temps contre l’Union Berlin, Mikautadze se sent d’attaque à disputer un match dans son intégralité.

Il en aura peut-être l’occasion dès dimanche (15h) à Londres avec le choc contre Arsenal. Mais c’est bien le dimanche 18 août à Rennes qu’il est attendu et encore plus une semaine plus tard pour sa première au Parc OL. Un moment qui risque de le marquer à jamais. "C’est une fierté. Depuis tout petit, j’ai rêvé de porter ce maillot. Je veux montrer à tout le monde que je peux faire de bonnes choses à l’OL." En attendant le retour d’Alexandre Lacazette, Pierre Sage sait qu’il peut déjà compter sur un attaquant à l’appétit de lion.