Mercato - OL : une nouvelle cible en attaque ? 

En pleine période de mercato, l’OL multiplierait les pistes. Yaser Asprilla serait dans le viseur du club lyonnais.

L'OL a besoin d'enregistrer des départs, à la fois pour réduire son effectif bien trop important, mais aussi pour diminuer la masse salariale et faire rentrer de l'argent. Toutefois, le mercato n'est probablement pas terminé dans le sens des arrivées, notamment sur les postes offensifs et au milieu. D’après la radio locale Antena 2, le Colombien Yaser Asprilla intéresserait les dirigeants lyonnais.

Il intègre ainsi le contingent des nombreuses pistes évoquées ces derniers temps autour de l'Olympique lyonnais, comme celles de Jesurun Rak-Sakyi ou d'Ibrahim Adel dans le même style. Âgé de 20 ans - il est de 2003 - le Colombien évolue aujourd'hui en Championship, à Watford.

Un nom qui circule beaucoup cet été

Son nom a déjà beaucoup circulé dans les revues sportives, principalement du côté du Stade Rennais, de Leicester ou encore de Gérone, mais le club rhodanien aurait tout de même pris des renseignements. Asprilla voit son contrat expirer l’été prochain. C’est en ce sens que l'écurie anglaise voudrait le vendre, mais pas à n’importe quel prix. On parle de 20 millions d’euros afin de s’attacher les services du gaucher.

Finaliste de la dernière Copa America face à l’Argentine de Nicolas Tagliafico, le milieu offensif a disputé 18 minutes durant la compétition. Un faible temps de jeu qui peut s'expliquer par son inexpérience en sélection (six capes). Capable de jouer en soutien de l’attaquant et sur l’aile droite, il aime jouer sur la largeur pour rentrer dans le cœur du jeu. Joueur très fin techniquement et habile avec le ballon. La saison passée, il a disputé 47 matchs pour six buts et huit passes décisives en championnat.