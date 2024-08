Mercato : un Anglais de plus à l’OL ? 

Jesurun Rak-Sakyi, ailier de Crystal Palace et proposé à l’OL

Après Ainsley Maitland-Niles et Alejandro Gomes Rodriguez, un autre Anglais est lié à l'OL. Jesurun Rak-Sakyi, ailier anglais de Crystal Palace, aurait été proposé pour une arrivée en prêt.

En pleine période de mercato, l’OL multiplie les pistes. Le club rhodanien se serait vu proposer Jesurun Rak-Sakyi (21 ans), appartenant à Crystal Palace. Pas étonnant au vu des relations entre les deux clubs qui partagent le même propriétaire, John Textor. L'ailier droit de Palace, en tournée de pré-saison aux États-Unis, a vu Lyon lui être présenté comme une destination possible. Le septuple champion de France ne serait qu'une option parmi d’autres avec des clubs anglais qui le suivent. Il y aurait un intérêt de Leeds, Burnley, Sheffield United, Southampton, mais également du club belge d’Anderlecht. L’idée de Crystal Palace serait plutôt de le prêter pour une saison afin qu’il se développe et progresse.

Une solution en prêt ?

À l’image de ce qui a pu se faire l’été dernier avec Diego Moreira (ex-OL), un prêt est plus envisageable qu’un transfert, rapporte Sky Sports. Encore en plein besoin de vente, pour 75 millions d’euros, l’OL ne peut plus vraiment se permettre de folie. Le club priorise plutôt le transfert d’un milieu de terrain créatif. C’est en ce sens qu’une solution en prêt est plus probable qu’un transfert pour le joueur estimé à 2 millions d’euros.

Le natif de Londres a été formé par Chelsea puis s'est engagé à Crystal Palace à l’été 2019. L'ex-international U20 anglais a ensuite rejoint Charlton Athletic, sous la forme d'un prêt, en League One, troisième division anglaise, où il a empilé 15 buts et 8 passes décisives en 43 matchs. C’est grâce à cette saison que le jeune ailier a pu intégrer de manière continue l'effectif des Eagles la saison passée. Cependant, sa montée en puissance a été interrompue par une blessure à l'ischio qui l'a éloigné des terrains durant toute la seconde partie de saison.