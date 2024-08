John Textor, président et propriétaire de l’OL (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Même pendant les JO 2024, John Textor fait parler de lui. L’Américain a offert un bateau d’une valeur de 20 000$ au rameur brésilien Lucas Verthein.

Le rameur brésilien Lucas Verthein, appartenant à Botafogo et représentant le Brésil, s’est récemment qualifié pour la finale d’aviron des JO de Paris 2024. Ce dernier l’a réalisé avec un bateau d’une valeur de 20 000$, gracieusement offert par John Textor, actionnaire majoritaire du club. Ce bateau en fibre de carbone, nommé "Estrela Textor" et fabriqué par l'entreprise allemande Empacher, est un exemple de l'engagement de Textor envers le développement des sports olympiques au sein de Botafogo. Passionné de sport en général, l'Américain le démontre une fois de plus par cette action. Il est le premier supporter de ses clubs et de ses joueurs, et n'hésite pas à mettre la main à la poche, dans la sienne ou celle du groupe Eagle.

La philanthropie américaine n'a de cesse de surprendre

Présent lors d'Argentine - Irak à Lyon, John Textor, propriétaire de l'Olympique lyonnais, montre ainsi son soutien aux athlètes de différents sports sous son influence. Son investissement dans le nouveau bateau de Lucas Verthein reflète son ambition de promouvoir l'excellence sportive non seulement dans le football mais aussi dans d'autres disciplines. Cette initiative souligne la volonté de l'Américain de créer des synergies entre ses divers engagements sportifs, allant de Botafogo à l'OL, en investissant dans des ressources de pointe pour aider les athlètes à atteindre leurs objectifs olympiques.