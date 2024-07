Textor au Parc OL pour Argentine - Irak

John Textor lors de Pontarlier – OL (Photo by SEBASTIEN BOZON / AFP)

Plus apparu en France depuis le passage devant la DNCG, John Textor a été aperçu à Décines samedi. Le président de l’OL a assisté à Argentine - Irak au Parc OL pour les Jeux olympiques.

Il est plutôt d’humeur à beaucoup parler ces dernières semaines, mais John Textor était assez discret à Lyon. Parlant avant tout de la situation lyonnaise via des communiqués ou des interviews, le patron américain était retourné sur le continent américain depuis le passage devant la DNCG fin juin. Un mois plus tard, Textor a fait sa réapparition à Décines, un peu à la surprise générale. S’il s’est montré discret, l’Américain a pris place dans la loge présidentielle du Parc OL pour assister à la rencontre des Jeux olympiques entre l’Argentine et l’Irak samedi.

Almada s'est illustré devant son président

Pourtant, aucun joueur de l’OL n’était présent sur la pelouse de Décines. Enfin, un qui n’en est pas vraiment un. N’ayant pas hésité à s’occuper personnellement du dossier, John Textor a pu observer Thiago Almada sur ce qui pourrait être son futur terrain à compter du 1er janvier 2025. En attendant de savoir si le milieu argentin sera bien un joueur lyonnais au début de l’année civile, John Textor a dû certainement apprécier la prestation de son protégé, buteur face à l’Irak (3-1).