Le Final 8 de Lisbonne, meilleur souvenir de Reine-Adelaïde à l’OL

À la recherche d’un nouveau challenge, Jeff Reine-Adelaïde espère retrouver son niveau d’Angers et de son arrivée à l’OL. Le milieu a des regrets, mais se rappelle du Final 8 de la Ligue des champions à Lisbonne.

Il n’a que 25 ans et il fait pourtant office d’ancien. Cette image, Jeff Reine-Adelaïde la regrette un peu, estimant qu’il est dommage que les clubs pensent qu’il est fini. Il assure que ce n’est pas le cas après sa saison complète avec Molenbeek. Libre après la fin de son contrat avec le club belge, le milieu n’a pas encore réussi à trouver un nouveau challenge, même "si la Ligue 1 ou la Liga l’attirent". Si le championnat espagnol serait une vraie découverte, le championnat de France n’a plus de secrets pour JRA. Entre Angers, Nice et l’OL, l’ancien international Espoirs a écumé les terrains de Ligue 1.

Toutefois, il n’a pas réussi à prouver sur la longueur les espoirs placés en lui au moment de son arrivée entre Rhône et Saône. La faute, en grande partie, à deux ruptures du ligament. "Le regret, c’est de ne pas avoir réussi dans un grand club comme Lyon, parce que j’avais tout pour réussir, concède-t-il dans une interview à Foot Mercato. Au final, c’est un sentiment mitigé… J’étais souvent frustré et ça m’a fait faire des choix que je regrette aujourd’hui. Je sais qu’avec de la patience, j’aurais pu réussir à l’OL."

"Ça nous lie pour toujours"

Finalement, son transfert record n’aura jamais été vraiment confirmé sur le terrain. Des regrets pour le joueur, pour le club, mais aussi pour les supporters. Néanmoins, malgré cette aventure tronquée, Reine-Adelaïde garde de très bons souvenirs de son passage et notamment du parcours européen en 2020. Tout juste revenu de sa rupture du ligament, « JRA » a pris part à l’aventure à Lisbonne.

Un moment gravé à jamais dans son esprit avec les éliminations de la Juventus Turin et de Manchester City. "Le meilleur souvenir, c’est forcément l’épopée en Ligue des Champions en 2020 avec cette demi-finale. C’était incroyable. Je découvre la compétition cette saison-là en plus. Je pense que tous les joueurs de l’effectif se souviendront de ça à vie, et ça nous lie. On a réussi à retourner la ville de Lyon, et même après l’élimination en demi (face au Bayern, 3-0), le retour à la maison était fou."

Avec le retour de la Ligue Europa fin septembre, les supporters de l’OL espèrent revivre des soirées européennes de folie.