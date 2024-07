Il y a douze ans, l’OL remportait son dernier titre

L’OL vainqueur du Trophée des Champions en 2012 à New York (Photo by DON EMMERT / AFP)

Battu par le PSG en finale de Coupe de France, l’OL n’a pu mettre fin à sa disette de titres. En ce dimanche 28 juillet 2024, le club lyonnais a remporté son dernier trophée il y a douze ans.

Il y a douze ans, les Jeux olympiques de Londres débutaient. Douze ans plus tard, les JO 2024 se passent à Paris. Entre ce laps de temps, l’OL est resté bloqué à 25 titres décrochés dans son histoire. Vainqueur du Trophée des champions en 2012, le club lyonnais fait chou blanc depuis. Ce ne sont pourtant pas les opportunités qui ont manqué, à l’image de la dernière finale de la Coupe de France contre le PSG. Des finales, l’OL en a jouées depuis douze ans, mais les a toutes perdues. Ce dimanche 28 juillet 2024 est donc tristement le jour d’anniversaire du dernier titre lyonnais. C’était à l’occasion du Trophée des champions contre Montpellier.

Lacazette déjà titulaire

Vainqueur de la Coupe de France contre Quevilly, l’OL avait donc eu la possibilité de disputer cette compétition contre le club héraultais, champion surprise de Ligue 1. Le Trophée des champions 2012 s’était déroulé du côté de New-York à la Red Bull Arena où évoluait alors un certain Juninho avec les New-York Red Bull. Avec Alexandre Lacazette, titulaire sur le côté gauche de l’attaque, ou encore Gueïda Fofana dans l’entrejeu, l’OL n’avait pas réussi à prendre le meilleur sur Montpellier lors des 90 minutes (2-2). Jimmy Briand et Bafétimbi Gomis avaient été les buteurs, mais c’est bien la séance des tirs au but qui a permis aux joueurs de Rémi Garde de remporter ce trophée. Le dernier en date pour le club…