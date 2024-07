À Paris, Michele Kang a annoncé le lancement de Kynisca Sports International, Ltd., la première organisation mondiale multi-équipes dédiée au football féminin.

Propriétaire de Washington Spirit, de l’OL féminin et des London City Lionesses, Michele Kang a pourtant choisi Paris pour faire son annonce. Les Jeux olympiques ont certainement poussé la propriétaire américaine à faire ce choix, mais à l’heure où l’OL souhaite développer le foot féminin dans le bassin rhonalpin, le lancement de la première organisation mondiale multi-équipes dédiée au football féminin dans la capitale s’est faite en catimini.

Quoi qu’il en soit, c’est une annonce d’envergure qu’a choisi de faire Michele Kang samedi à Paris. Cette dernière a informé le lancement de Kynisca Sports International. Cette organisation a pour but de fournir aux athlètes féminines l'infrastructure et les moyens nécessaires à leur réussite. "Avec le soutien nécessaire, Kynisca vise à inspirer les jeunes filles à poursuivre leurs rêves et à embrasser une carrière dans le football à une échelle et à un niveau de réussite professionnelle qui ne devraient pas être réservés à leurs pairs masculins, a déclaré Michele Kang à Paris. Nous offrirons aux filles et aux femmes du monde entier la possibilité d'accéder au sport de haut niveau, d'atteindre leur potentiel dans les meilleures conditions et de jouer au football dans les clubs de l'élite mondiale."

Investissements dans la science et la technologie de performance

En devenant la première personne à posséder une organisation internationale entièrement dédiée au football féminin, Michele Kang veut favoriser le quotidien de ses joueuses. D'importantes ressources iront au développement de compétences communes à toutes les équipes, telles que la science et la technologie de la performance, l'analyse des données, le scouting mondial et le développement du staff sportif. À l’OL, cette volonté est déjà présente depuis quelques mois déjà. Le staff de Sonia Bompastor avait déjà connu un large recrutement et les performances des coéquipières de Wendie Renard scrutées dans le moindre détail.