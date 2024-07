Eugénie Le Sommer lors de France – Colombie aux JO 2024 (Photo by CLAUDIO VILLA / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Ayant pourtant fait ses débuts aux Jeux contre la Colombie, Eugénie Le Sommer ne sera pas sur la feuille de match ce dimanche contre le Canada. En délicatesse avec un adducteur, l’attaquante a été placée dans le groupe des réservistes.

Elle n’avait joué que cinq minutes contre la Colombie, mais cela avait suffi à son bonheur et à celui des supporters de l’équipe de France féminine. Après cent-sept jours loin des terrains, Eugénie Le Sommer avait repris la compétition lors de l’entrée en lice des Bleues jeudi au Parc OL. Malheureusement, la bonne nouvelle ne sera pas suivie d’effets dans l’immédiat. Ce dimanche, l’attaquante de l’OL ne sera pas sur la feuille de match contre le Canada et sera placée dans le groupe des réservistes. "Eugénie va patienter un peu, a précisé Hervé Renard samedi en conférence de presse. Cela ne sert à rien de prendre des risques. Vendredi, c'était juste une petite alerte, pas très importante. Si toutes les joueuses qui sont réservistes sont valides, on prendra la décision de changer Eugénie avec une autre joueuse."

La logique voudrait que Vicki Becho, attaquante présente dans la liste des réservistes, prenne la place de sa coéquipière en club. Quoi qu’il en soit, c’est un nouveau coup de frein pour Eugénie Le Sommer avec cette douleur aux adducteurs ressentie vendredi. Sera-t-elle assez remise pour le dernier rendez-vous de poule mercredi au Parc OL ?