OL - Torino : moins de 100 places encore disponibles

Une permanence a lieu ce mardi à Bourgoin pour écouler les derniers billets pour OL - Torino (31 juillet). Il reste moins de 100 places désormais.

Pierre-Rajon et le FCBJ devraient réussir leur pari. Mercredi, le match amical de l'Olympique lyonnais face au Torino sera organisé dans le stade isérois à partir de 20 heures. Cette quatrième rencontre de la préparation des hommes de Pierre Sage se jouera probablement à guichets fermés. En effet, il reste actuellement moins de 100 places pour ce duel franco-italien.

Sur le site de la formation de National 3, 90 billets cherchent encore un acheteur. On en retrouve 74 dans la tribune Marchand, et donc 16 tickets supplémentaires dans les travées Est. Comme nous l'avons déjà indiqué, les estrades Nord et Berjallie sont complètes depuis plusieurs jours maintenant. Le club berjallien devrait donc bien atteindre son objectif des 7.000 spectateurs.

Des places à 28 ou 15 euros

Les places disponibles sont vendues respectivement 28 et 15 euros. A noter pour celles et ceux qui habiteraient non loin du stade, qu'une permanence aura lieu ce mardi 30 juillet entre 18 et 19h30. Rendez-vous à la billetterie du côté de la piscine afin d'acquérir les derniers billets directement au guichet.

Pour les autres supporters de l'OL qui voudraient voir la partie contre l'équipe turinoise des Rhodaniens, il vous reste Canal +, qui diffusera la confrontation, ou alors OL Play, la chaîne retransmettant elle aussi cette opposition.