L'OL et Ferland Mendy remportent une bataille judiciaire

L'ancien Lyonnais Ferland Mendy et l'OL ont obtenu gain de cause devant la justice face à l'avocat Laurent Menestrier. Une affaire remontant à 2017.

Attaqués par l'ancien avocat du joueur, Ferland Mendy et l'Olympique lyonnais ont obtenu une décision favorable de la cour d'appel de Lyon. C'est ce qu'indique L'Equipe, un verdict rendu au début du mois de juillet. Cette affaire trouve ses méandres dans le transfert de l'international français à l'OL en 2017 en provenance du Havre.

L'intercesseur, Laurent Menestrier, réclamait près de 600 000 euros de commission non versée dans le cadre du changement de club de l'actuel latéral du Real Madrid. Il lui reprochait alors d'avoir cassé le contrat qui les liait durant l'exercice 2016-2017.

8 500 euros pour les frais d'avocat de l'OL

Aujourd'hui conseillé par Maître Samuel Chevret, le footballeur de 29 avait fait ce choix car selon lui et son entourage, la robe noire a laissé agir au nom de Mendy des agents non licenciés avec qui il était en lien. Le tribunal rhodanien a finalement débouté Laurent Menestrier de toutes ses demandes. Il doit désormais verser au défenseur madrilène 10 000 euros de dommages et intérêts, plus 8 500 euros de frais d'avocat au sportif et à l'Olympique lyonnais.