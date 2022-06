OL - Mercato : les joueurs venus de Ligue 2 ont rapporté plus de 130 M €

Certains joueurs que l’OL avait fait venir de Ligue 2 se situent parmi les ventes les plus importantes de l’histoire du club. Ces réussite ont pu inciter les dirigeants lyonnais à ne pas lâcher la piste Johann Lepenant.

De manière générale, les joueurs qui ont le mieux réussi l’Olympique lyonnais sont ceux qui s’y sont révélés au grand jour, alors qu'ils n'étaient pas particulièrement connus auparavant. Quand ce n’étaient pas directement les jeunes issus de l’académie, il est souvent arrivé que le club rhodanien mise avec succès sur des hommes venus d’écurie de moins gros calibre, voire de division inférieure. C’est sans doute dans cette logique que la cellule de Bruno Cheyrou s'apprête à faire venir Johann Lepenant, qui à seulement 19 ans se présente comme un homme fort du SM Caen, avec 35 matchs de Ligue 2 disputés cette saison.

Ndombele, Mendy et Tousart vendus à prix d'or

Si ce genre de pari avait bien réussi aux Gones ces dernières années, cela s’est particulièrement ressenti d’un point de vue financier. À l'été 2019, Jean-Michel Aulas avait touché le jackpot en vendant Tanguy Ndombele à Tottenham pour 60 M €, le record du club, et Ferland Mendy au Real Madrid pour 48 M €. Les deux internationaux tricolores avaient débarqué entre Rhône et Saône deux ans plus tôt, en provenance d’Amiens pour le milieu de terrain, et du Havre pour l'arrière gauche. Quelques mois plus tard, c’est Lucas Tousart, acheté à Valenciennes en 2015, qui avait été lâché au Hertha Berlin contre un chèque de 25 M €. L'addition de ces trois cessions s'élève donc à plus de 130 M €.

L’OL compte actuellement deux joueurs issus de l’étage inférieur dans son effectif : Lenny Pintor et Tino Kadewere, respectivement arrivés de Brest en 2018 et du Havre en 2020.