Bradley Barcola lors de Clermont – OL (Photo by THIERRY ZOCCOLAN / AFP)

Avec l'éclosion de Castello Lukeba et Malo Gusto, l'OL a vu ses jeunes pousses prendre une part importante dans l'effectif de Peter Bosz. Grâce notamment à ses deux défenseurs, le club lyonnais se classe comme le 8e en Europe ayant donné le plus de temps de jeu à des joueurs de moins de 21 ans cette saison.

L’OL a l’ambition de baser son politique sportive sur la jeunesse et notamment sa formation pour les prochaines années mais dans les faits, le club lyonnais a déjà commencé cette entreprise. Avec Castello Lukeba ou encore Maxence Caqueret, les jeunes issus de l’OL Académie ont été parmi ceux qui ont le plus performé cette saison. Dans le brouillard de Décines, la formation a été l’une des rares éclaircies de cet exercice raté. En attendant la saison prochaine, l’OL peut se targuer d’avoir été l’un des clubs européens qui a fait le plus confiance à ces jeunes la saison dernière. D’après les données récoltées par Opta (lien ici), le club rhodanien a fourni le 8e temps de jeu en Europe à des joueurs de moins de 21 ans, avec 5 246 minutes.

76% des minutes pour Lukeba et Gusto

Néanmoins, il n’est pas le meilleur club français dans l’exercice, devancé par Reims (7 766), Montpellier (7 125), Saint-Etienne (5 318) et Metz (5 312). Ce temps de jeu qui reste malgré tout conséquent s’explique en grande partie par la place prise par Castello Lukeba et Malo Gusto dans l’effectif lyonnais. S’ils ont démarré la saison dans le peau de simples joueurs de compléments dans le groupe de Peter Bosz, ils ont rapidement pris du galon, au point de devenir indiscutables. A eux deux, ils représentent près de 4 000 des 5 246 minutes passés par un Lyonnais de moins de 21 ans cette saison en Ligue 1, le reste étant dispatché entre Bradley Barcola, Habib Keita, Rayan Cherki et Sinaly Diomandé. Avec la blessure des deux derniers cités pour une grande partie de cette saison, ce chiffre pourrait bien être encore à la hausse lors de douze prochains mois.