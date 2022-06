OL : la défense centrale sens dessus dessous cette dernière saison

Cette saison, la charnière centrale alignée par Peter Bosz a systématiquement changé. Cela aura été l'une des causes de la fragilité de l'équipe lyonnaise.

Avant l’exercice 2021-2022, cela faisait trois saisons que l’arrière-garde de l’OL gravitait essentiellement autour d’un binôme Marcelo - Denayer. Si cette association n’avait pas toujours été irréprochable, elle n’avait été que très peu dérangée, malgré la tentative ratée de Joachim Andersen. Mais même si les deux compères n’avaient pas bougé lors du précédent mercato d’été, la stabilité défensive qu’ils assuraient a connu une déliquescence sévère. Alors que le Brésilien a été écarté du groupe pro dès le mois d’août, son coéquipier belge a enchaîné les pépins physiques, et n’est finalement apparu qu’à 20 reprises.

Castello le sauveur

Le club rhodanien avait pourtant bien tenté de renforcer sa défense centrale, en accueillant l’expérimenté Damien Da Silva, mais aussi et surtout le taulier Jérôme Boateng. En comptant également Sinaly Diomande, Peter Bosz semblait au départ ne pas manquer de solutions. Mais très vite, l’entraîneur néerlandais n’a plus su où donner de la tête, devant faire face aux blessures des uns et aux prestations médiocres des autres. C’était sans compter sur l’émergence d’un certain Castello Lukeba en cours de saison, qui à seulement 19 ans s’est immédiatement imposé comme le patron de cette défense lyonnaise, et a disputé 30 matchs au total (dont 2 en tout début d'exercice). Mais là encore, le jeune tout juste issu de l’académie a sans cesse été aligné aux côtés d’un joueur différent, alors que la bonne combinaison était désespérément recherchée. De manière inattendue, c’est le recul d’un cran de Thiago Mendes durant quelques semaines qui avait peut-être été le plus convaincant. Mais l’ancien lillois avait rapidement dû retrouver le milieu de terrain, qui se trouvait lui aussi confronté à de nombreuses absences.

Et après ?

Alors que Denayer s’en va et que le départ de Boateng est envisagé, l’international U17 Mamadou Sarr est en passe de signer son premier contrat professionnel. Reste à savoir si les décideurs lyonnais miseront sur un gros recrutement, où s’ils préféreront piocher dans ce qu’ils possèdent déjà pour composer leur secteur défensif la saison prochaine.