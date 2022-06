Florian Sotoca et Castello Lukeba @Lens

Ayant explosé en l’espace de six mois, Castello Lukeba est devenu l’un des espoirs défensifs les plus convoités. Si l’OL l’a blindé à l’hiver, la valeur marchande du défenseur en fait l’un des arrières de moins de 20 ans les plus chers d’Europe.

Une attitude de patron dans un corps de petit jeune. Cette saison a été celle de l’éclosion de Castello Lukeba sous le maillot de son club formateur à seulement 19 ans. Etant réduit au départ à un rôle de trois ou quatrième option dans le secteur défensif, le jeune Lyonnais a profité des méformes dans ce compartiment pour faire son trou et devenir incontournable. Véritable satisfaction de l’OL, celui que beaucoup comparent à Samuel Umtiti a surpris et séduit. Conscient du talent présent en son sein, l’OL s’est dépêché à lui faire signer une prolongation de contrat jusqu’en juin 2025.

De 400 000 à 20M€ en un an

Le club lyonnais, qui a fermé la porte pour cet été, sait que la précocité de Lukeba peut attirer les cadors et même s’il compte bien prouver dans la saison de la confirmation, l’international Espoir ne laisse personne insensible. A 19 ans, l'ancien de Saint-Genis-Laval est considéré par le site spécialisé Transfertmarkt comme la 6e valeur marchande sur le marché des défenseurs âgés de moins de 20 ans. S’il était estimé à 400 000€ au début de la saison, la valeur de Castello Lukeba est aujourd’hui de l’ordre de 20M€. Il en faudra bien plus pour séduire Jean-Michel Aulas dans un futur plus ou moins proche mais c’est bien la preuve que l’ascension de Lukeba a été express cette saison.