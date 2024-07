Alors que le football féminin mue, la nouvelle Ligue de football féminin professionnel a sondé son public. Cette saison, la majorité des matchs de D1 pourrait se dérouler le vendredi à 21h et le samedi à 17h ou 21h.

L’OL féminin est en train de franchir le cap. Le club est en pleine recherche d’un nouveau stade qui aurait une capacité plus conséquente que celle du terrain d’honneur Gérard Houiller, là où se disputent les matchs de D1. Sa propriétaire, Michelle Kang, rêve plus grand et les choses semblent enfin bouger dans le bon sens, pas seulement pour l’OL, mais aussi pour le foot féminin en général. En effet, pour que la première division soit plus accessible et ait sa propre identité, la majorité des matchs se dérouleront le vendredi à 21 heures et le samedi à 17h ou 21h. C'est ce que laissait entendre la direction des Fenottes au moment d'annoncer la programmation de dix rencontres au Parc OL et trois autres dans des villes de la région.

Des horaires inhabituels pour les Fenottes

Les Lyonnaises, accoutumées à jouer essentiellement le dimanche en championnat, vont devoir changer leurs habitudes. Sur les 22 journées de la saison passée, les protégées de Sonia Bompastor ont joué cinq fois le vendredi, trois le mercredi, seulement à quatre reprises le samedi et avec une majorité relative de dix confrontations le dimanche. Les joueuses ne seront pas les seules à devoir s’adapter à ces nouveaux horaires. Les supporters également devront changer leur routine.

Cela ne devrait pas déplaire à la majorité d'entre. En effet, outre les affiches des Rhodaniennes et des Rhodaniens placées au même moment, les fans des coéquipières de Wendie Renard forment avant tout un public familial. Or, les parties dominicales placées en soirée ont parfois eu raison de leur volonté d'aller au stade à cause de l'horaire tardif. Cette avancée est donc aussi pour eux.