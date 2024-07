OL : Mikautadze portera bien le numéro 69

Après avoir rejoint l’OL le 18 juillet dernier, Georges Mikautadze a décidé quel numéro il allait porter cette saison : ce sera le 69.

Le retour à l'entraînement au GOLTC a vu deux nouveaux visages en plus se greffer au groupe parti en Autriche : celui d’Orel Mangala et de la dernière recrue Georges Mikautadze. Ce dernier a repris les séances collectives avec ses coéquipiers, mais a également retrouvé un ancien copain de l'académie, un certain Maxence Caqueret. L’ancien Messin est parti à Seraing, en Belgique, à Metz ou encore à l’Ajax pour mieux revenir dans son club de cœur et prendre une revanche.

69 dans le sang, mais pas que

Qui dit changement d'équipe, dit nouveau numéro. L’OL l’a un peu dévoilé lundi, avant de le rendre officiel : l'avant-centre portera fièrement le "69". Né à Lyon et formé ici jusqu’à ses 15 ans, le Géorgien a toujours rêvé de représenter le club de sa ville. C’était une envie pour certains supporters d’enfin floquer le maillot lyonnais avec leur joueur favori dessus et avec le "69" dans le dos. C’est dorénavant possible grâce au buteur qui, par ce choix, témoigne d'un amour profond de l’institution et de la ville de Lyon.

La tunique de match, domicile ou extérieure, floquée "Mikautadze" avec le numéro “69” dans le dos est disponible dans les boutiques physiques et sur le site. Attention à Alexandre Lacazette qui aura à présent de la concurrence dans le secteur des maillots les plus vendus.