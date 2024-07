Georges Mikautadze buteur avec la Géorgie à l’Euro 2024 (Photo by Ronny HARTMANN / AFP)

Comme annoncé, Georges Mikautadze en a fini avec ses vacances et a pu attaquer son aventure avec l’OL. L’attaquant a participé à sa première séance samedi.

Les vacances sont finies. Pas pour tous, certes, mais pour Orel Mangala et Georges Mikautadze, l’heure de la reprise a sonné. Ce dimanche, ils retrouveront leurs coéquipiers, mais ils ont déjà récupéré leurs équipements samedi. Quand les hommes de Pierre Sage ont observé trois jours de repos suite à la fin de leur stage en Autriche, les tests médicaux étaient fixés à samedi pour les deux huitièmes de finaliste de l’Euro 2024. Mais comme lors de la reprise du 5 juillet, Mangala et Mikautadze ne se sont pas contentés de faire des tours de terrains, touchant déjà le ballon sous le regard du staff et de Sage. Les choses sérieuses recommenceront ce dimanche avec le reste du groupe pour préparer l’amical contre le Torino, mercredi (20h).

Sourire aux lèvres au moment de fouler la pelouse de l’un des terrains du GOLTC, Georges Mikautadze débute officiellement son nouveau chapitre avec son club formateur, plus d’une semaine après sa signature. En vacances ces dernières, l’attaquant géorgien devrait être logiquement un peu trop court pour l’opposition à Bourgoin en milieu de semaine. Quoi qu’il en soit, le rêve de revenir à la maison est désormais une réalité pour Mikautadze depuis ce samedi.