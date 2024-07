OL - Torino : déjà plus de 5 500 spectateurs attendus à Bourgoin

Le mercredi 31 juillet à 20 heures, l’Olympique lyonnais affrontera le Torino FC au stade Pierre-Rajon. À quelques jours de la rencontre, près de 5 500 billets ont trouvé preneur.

Après avoir défié Chassieu-Décines (victoire 7-0), le WSG Tirol (succès 3-2) et plus récemment St. Pauli (défaite 1-0), les hommes de Pierre Sage seront prochainement opposés au Torino FC. Le match se tiendra le mercredi 31 juillet, à 20 heures, au stade Pierre-Rajon. Enceinte habituelle du FC Bourgoin-Jallieu, le club isérois communique régulièrement, depuis le début du mois de juillet, le nombre de places vendues pour cette quatrième affiche amicale de l'OL. À quelques jours de la rencontre, le FCBJ a ainsi annoncé que 5 500 personnes avaient déjà acheté un ticket. Un nombre qui devrait encore augmenter avant le coup d'envoi, le but étant d’approcher ou même d’atteindre une affluence de 7 000 personnes.

Objectif guichets fermés pour OL - Torino

Les deux tribunes proposant les prix les plus abordables (12 euros) sont déjà remplies. Ainsi, les fans peuvent seulement acquérir des places en tribune Est pour 15 euros, ou en tribune Marchand, pour 28 euros. Néanmoins, les étudiants, les enfants de moins de 12 ans, les personnes en recherche d’emploi et celles en situation de handicap peuvent tout de même bénéficier d’un tarif réduit. À noter que pour tous les supporters qui ne pourront pas se rendre sur place, le duel sera diffusé sur OLPlay mais également sur Canal+. Désormais, il reste seulement quelques jours au club berjallien, pour réaliser son objectif.