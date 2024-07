Mercato : Eliott Branco (ex-OL) rebondit en D4 italienne

Non conservé par l’Olympique lyonnais à la fin de la saison, Eliott Branco a signé au Notaresco Calcio. Le club évoluant en Série D italienne a officialisé le transfert ce jeudi 25 juillet.

Fin avril 2024, l’OL avait dévoilé la liste des jeunes joueurs de l’Académie qui ne seraient pas conservés à l’issue de la saison 2023-2024. Parmi eux, on retrouvait le milieu de terrain U19 Eliott Branco. Libéré de son contrat d’aspirant depuis le 1er juillet 2024, le footballeur de la génération 2006 n’a pas tardé à retrouver un nouveau club. En effet, le Notaresco Calcio a annoncé en fin de semaine la signature du jeune homme de 18 ans. Ainsi, l’ancien capitaine des U15 lyonnais va commencer une nouvelle aventure à l'étranger, après avoir passé cinq années entre Rhône et Saône.

Une formation de quatrième division italienne

Le Notaresco Calcio est actuellement pensionnaire de Série D en Italie. La saison passée, l’écurie de Luigi Di Battista a terminé neuvième de son groupe, avec 45 points récoltés en 34 journées. Via le communiqué publié par sa nouvelle équipe, Eliott Branco a d'ailleurs réagi à son arrivée. L’ancien joueur d’Amaury Barlet se dit "très heureux d’avoir rejoint Notaresco" et a "hâte de jouer dans un championnat aussi exigeant et de découvrir le football italien". De son côté, le président se félicite d’avoir découvert et recruté "ce petit bijou en France". À noter que pour le moment, la durée du contrat de l’ancien joueur de l’Olympique de Valence n’a pas été dévoilée par les dirigeants italiens.