Après une première période correcte, l’OL n’a rien montré en deuxième contre Sankt Pauli (0-1). Pierre Sage a avoué avoir été notamment surpris du manque d’impact des entrants au moins pour tenir le nul.

Il fallait bien que la belle série de l’été s’arrête au bout d’un moment. Après deux victoires en deux matchs, l’OL a chuté pour la première fois dans sa préparation estivale avec un court revers contre Sankt Pauli (0-1) mercredi. Dans une rencontre pauvre en occasion, les Lyonnais ont certainement livré leur prestation la moins aboutie après trois semaines de reprise. Si le visage montré pendant la première mi-temps a plutôt correspondu aux attentes de Pierre Sage avec spécifiquement la volonté de "bien les gêner dans la relance et, quand on avait le ballon, de les mettre en danger", celui de la seconde période a été bien plus poussif. Incapable de garder le ballon, l’OL a plus subi que dominé dans son 3-5-2, utilisé pour la première fois de l’été.

"On a un jeu énergivore"

Comme face au WSG Tirol, les coéquipiers de Clinton Mata ont paru émoussés physiquement. Leur entraîneur a mis ça sur le compte d’un "jeu énergivore" avec cette volonté de presser haut. "On le paye, mais il faut s'y préparer, c'est pour ça qu'on a augmenté le temps de jeu." Toutefois, il ne se cache pas derrière cette excuse de la fatigue, car il souhaite "augmenter notre temps de maîtrise pour que les matchs soient plus aboutis et ne reposent pas sur une seule mi-temps." Pour cela, Pierre Sage espère que l’impact des entrants sera bien plus positif le 31 juillet à Bourgoin contre le Torino.

Mercredi après la défaite, le technicien jurassien regrettait avant tout ce manque d’impact alors qu’il avait choisi une rotation restreinte. Mais il s’est finalement retrouvé "étonné que les rentrants n'aient pas ramené l'énergie nécessaire. Ils auraient pu contribuer au fait qu'on conserve davantage le ballon." La préparation sert à tester et à peaufiner certains aspects. La défaite pour terminer ce stage de dix jours en Autriche a montré qu’il restait du travail au staff et à la cellule de recrutement.