Après avoir annoncé son départ de l’OL mardi, Delphine Cascarino s’est officiellement engagée en NWSL. L’ailière a signé pour deux saisons avec le San Diego Wave.

Cela ne faisait plus de doute avant même l’annonce de son départ. Il restait malgré tout à avoir l’officialisation de ce qui était attendu par tous. Oui, Delphine Cascarino a décidé de relever le défi américain en s’engageant avec le club californien de San Diego. Mercredi soir, la formation de NWSL a officialisé l’arrivée de l’ancienne joueuse de l’OL. Cette dernière s’est engagée jusqu’en 2026 et retrouvera notamment une joueuse qu’elle a côtoyé entre Rhône et Saône avec Alex Morgan. Les deux devront malgré tout patienter avant de se retrouver puisque Cascarino dispute les Jeux olympiques avec la France, au contrat de Morgan non-retenue avec les Etats-Unis.

Ayant choisi de tourner la page de quinze années à l’OL, Delphine Cascarino souhaitait relever un nouveau challenge à l’étranger. Elle ne l’avait jamais caché ces dernières années et a finalement profité de son statut de joueuse libre pour sauter le pas. Preuve que c’est avant tout un challenge personnel en plus du sportif et que l’OL restera dans son coeur, l’ailière a choisi de porter le numéro 69 sur son nouveau maillot.