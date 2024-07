OL - Mercato : la sortie semble se rapprocher pour O’Brien

Laissé sur le banc pendant 90 minutes mercredi contre Sankt Pauli (0-1), Jake O’Brien pourrait bien être la première vente conséquente de l’OL cet été. Déjà courtisé en Premier League, l’Irlandais a vu Brentford s’ajouter à la liste.

En annonçant qu’il n’y avait pas eu de pépins physiques mercredi après la défaite contre Sankt Pauli (0-1), Pierre Sage a peut-être livré un indice sur la situation de Jake O’Brien. Si Romain Perret ou Chaïm El Djebali ont presque logiquement dû se contenter de regarder le troisième amical du banc, voir l’Irlandais ne pas rentrer pendant les 90 minutes en a surpris plus d’un. Comme Ernest Nuamah, le natif de Cork a-t-il été diminué ces derniers jours à l’entraînement ? La réponse est non et sa non-utilisation ressemble avant tout à une volonté de ne prendre aucun risque. Pourquoi ? Parce que Jake O’Brien semble de plus en plus proche d’un départ de l’OL cet été. À l’heure où le club lyonnais a besoin de faire rentrer de l’argent dans les caisses, le néo-international irlandais a tout du candidat parfait pour faire sauter la banque.

Une rentrée d'argent non négligeable

Arrivé il y a un an contre seulement un million d’euros, O’Brien en vaut aujourd’hui bien plus avec l’intérêt grandissant de la Premier League. S’il n’a pas caché son désir de découvrir un jour le champion anglais, il ne s’attendait peut-être pas à ce que cela arrive aussi vite. Pourtant, ces dernières heures, Brentford serait entré en contact avec l’OL concernant le défenseur de 23 ans d’après Foot Mercato. Les Bees apprécieraient le profil de Jake O’Brien et viennent se mêler à la bataille avec Everton, qui n’aurait toujours pas abandonné la piste du colosse lyonnais pour renforcer son arrière-garde. Si aucun montant n’a filtré, l’OL attendrait a minima 25 millions d’euros pour son Irlandais. Avec un Adryelson qui semble avoir profité de l’été pour se mettre en condition d’être un potentiel titulaire, les dirigeants lyonnais ont peut-être senti que la vente d’O’Brien tombait désormais sous le sens…