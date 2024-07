OL : Adryelson profite de la préparation pour se montrer

Après deux matchs de préparation, Adryelson a déjà dépassé son temps de jeu obtenu avec l'OL lors de la saison précédente.

On attendait de le voir à l'œuvre depuis février 2024. Adryelson a dû trouver le temps long, lui qui durant cinq mois n'a pas disputé le moindre match avec les professionnels. Arrivé l'hiver dernier dans le Rhône, le défenseur central n'a pas vraiment eu le loisir de s'exprimer jusqu'à présent. Avec seulement 50 minutes disputées en trois rencontres (deux entrées en Ligue 1, une titularisation en Coupe de France), il a bénéficié d'un temps de jeu famélique.

Pierre Sage l'avait même mis de côté lors de quelques affiches sur la fin de l'exercice 2023-2024. Il était par exemple hors du groupe pour la dernière journée du championnat face à Strasbourg (2-1). Des premiers pas à l'étranger difficiles pour le Brésilien, mais qui peut considérer qu'il repart d'une feuille blanche cet été.

Titulaire lors des deux matchs amicaux

Durant la préparation, les compteurs sont plus ou moins remis à zéro, et l'ancien joueur de Botafogo a là l'occasion de monter en régime et de faire valoir ses qualités aux yeux du staff. Pour cela, il peut miser sur un temps de jeu déjà plus important que lors de la deuxième partie de saison. Il a joué deux fois 45 minutes face à Chassieu-Décines (7-0) et au WSG Tirol (2-3), et contrairement à Sinaly Diomandé ou à Dejan Lovren, l'OL semble compter sur lui, au moins dans la rotation.

Reste à voir quel rôle précisément il réussira à obtenir. En effet, la concurrence est importante dans ce secteur de jeu. La hiérarchie à ce poste est aussi en sursis en fonction des mouvements estivaux. Pour Adryelson (26 ans), c'est peut-être réellement le début de son aventure à l'Olympique lyonnais.