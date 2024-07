L’équipe de la France U19 alignée au coup d’envoi (photo Tyler MILLER – SPORTSFILE / UEFA via GETTY IMAGES)

Dominée par l'Angleterre samedi (1-0), l'équipe de France féminine affrontera les Pays-Bas lors des demi-finales de l'Euro U19.

Après la déception, il faut désormais se reconcentrer sur la compétition. L'équipe de France U19 avait fait le travail avant de défier l'Angleterre samedi. Assurée de la qualification en demi-finales de l'Euro, l'objectif initial, elle devait tout de même valider si possible la première place de la poule. Les joueuses de Philippe Joly ont néanmoins échoué dans cette quête, battues par les Anglaises en fin de rencontre 1-0.

Deuxièmes du groupe, les Bleuettes savaient qu'elles se frotteraient à un gros morceau pour une place en finale. Ce sera finalement la sélection néerlandaise pour les coéquipières des quatre Lyonnaises : Féerine Belhadj, la gardienne et capitaine, Wassa Sangaré la défenseure et Charline Coutel et Julie Swierot, les milieux de terrain.

Pays-Bas - France et Angleterre - Espagne

Les Pays-Bas ont coiffé lors de la dernière journée l'Allemagne. Les Hollandaises ont gagné 2 à 0 face à l'Irlande, pendant que les Allemandes perdaient sur le même score contre l'Espagne. Ce sont même les Espagnoles qui disputeront les demi-finales, avec un rendez-vous qui promet face aux Britanniques. Rendez-vous mercredi 24 juillet pour ces deux affiches.