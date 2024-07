L’équipe de la France U19 alignée au coup d’envoi (photo Tyler MILLER – SPORTSFILE / UEFA via GETTY IMAGES)

Pour son 2e match de poule, la France U19 s'est imposée 6-0 face à la Lituanie. Grâce à cette large victoire, les joueuses de Philippe Joly sont assurées de se qualifier pour la demi-finale de l’Euro U19.

Après sa victoire 3-1 contre les Serbes, la France U19 a écrasé la Lituanie. En effet, les Bleuettes se sont rapidement mises à l’abri puisqu’à la mi-temps, elles menaient déjà 4-0. En seconde période, les Françaises ont un peu moins brillé offensivement, et la rencontre s’est soldée sur le score de 6-0. Avec six points en deux matchs, les jeunes Françaises sont désormais qualifiées pour la demi-finale, pour le plus grand bonheur de leur sélectionneur, qui avait fixé l’objectif de terminer dans le dernier carré.

Néanmoins, il reste encore un match de groupe, qui se jouera le samedi 20 juillet à 17 heures. Cette opposition déterminera quelle nation finira première de la poule, car actuellement, les Anglaises sont juste derrière, avec quatre points.

Coutel a fait trembler les filets

Face aux Lituaniennes, Philippe Joly a aligné l’intégralité des joueuses de l’OL qu’il a sélectionnées pour le tournoi. Féerine Belhadj a conservé son brassard de capitaine dans les cages, Wassa Sangaré a été alignée en charnière, puis Charline Coutel et Julie Swierot ont été associées au milieu de terrain. La gardienne et la défenseure lyonnaises n’ont pas vraiment été inquiétées par les offensives adverses, ainsi les deux jeunes Fenottes positionnées dans l’entrejeu ont pu jouer haut et se projeter davantage.

D’ailleurs, juste avant la pause (45ᵉ), Charline Coutel a inscrit une superbe frappe en dehors de la surface de réparation, qui a trouvé la lucarne. Cette réalisation avait permis à son équipe de mener 4-0. À noter que la future demi-finale que jouera la France U19 se déroulera le mercredi 24 juillet, soit quatre jours après le duel face aux Britanniques.