Pour son deuxième match à l’Euro U19, l’équipe de France féminine affrontera la Lituanie ce mercredi, à 17 heures. Quatre joueuses de l'OL ont été titularisés à l'occasion.

Après leur victoire 3-1 face à la Serbie dimanche dernier, les moins de 19 ans Françaises rejoueront ce mercredi. Dès 17 heures, les jeunes tricolores seront opposées aux Lituaniennes, qui joueront à domicile. En effet, cette année, la Lituanie est le paus hôte de l’Euro U19. Le match aura lieu au Darius & Girenas Stadium de Kaunas. Malgré ce léger désavantage, la France U19 devra continuer sur sa lancée et repartir une nouvelle fois avec les trois points. À noter que son adversaire du jour s’est largement fait corriger 10-0 par l’Angleterre lors de la première journée. Désormais, aux joueuses de Philippe Joly de ne pas tomber dans la facilité et de se mettre à l’abri le plus rapidement possible.

Les Bleuettes visent un 2e succès en deux matchs

Le sélectionneur des Bleuettes a, une nouvelle fois, choisi d’aligner plusieurs joueuses de l’OL dans son onze de départ. Féerine Belhadj conserve logiquement sa place dans les cages, et sera accompagnée de Wassa Sangaré en charnière centrale. Julie Swierot et Charline Coutel occuperont, elles, le milieu de terrain. La gardienne lyonnaise essayera d’obtenir son premier clean-sheet du tournoi, après le but encaissé face aux Serbes. La défenseure rhodanienne pourrait bien aider sa coéquipière à remplir cet objectif.

Toutes les footballeuses évoluant à l'Olympique lyonnais, et qui ont été retenues par leur entraineur pour cet Euro, entameront ainsi la rencontre. Le prochain rendez-vous des Françaises sera le samedi 20 juillet, face à l’Angleterre, qui vient d’ailleurs d’être tenue en échec 1-1 par la Serbie ce mercredi.