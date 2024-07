Mercato : Terrier sur le départ, de l’argent à venir pour l’OL ?

Après quatre saisons à Rennes, Martin Terrier devrait filer du côté du Bayer Leverkusen. Si aucun montant n’a pour le moment filtré, l’OL avait inclus un intéressement de 15% sur une potentielle plus-value au moment de sa vente pour 12 millions d’euros en 2020.

Cela ne sera très certainement qu’une petite goutte d’eau dans le mercato dépensier de l’OL, mais, quatre ans après son départ, Martin Terrier pourrait encore rapporter une somme d’argent à son ancien club. Parti à Rennes à l’été 2020, l’attaquant français serait sur le départ et devrait prendre la direction de la Bundesliga et du Bayer Leverkusen, d’après les informations de L’Équipe. Alors que les négociations entre les clubs bretons et allemands pourraient inclure l'arrivée dans l'autre sens de l'attaquant international tchèque Adam Hlozek (21 ans), Fabrizio Romano avance que le transfert serait sec et de l'ordre de 22 millions d'euros. En 2020, l’OL avait assuré ses arrières au moment de la vente de Terrier en intégrant un intéressement de 15% sur une potentielle plus-value réalisée par Rennes.

Un transfert de douze millions d'euros en 2020

Recruté en janvier 2018 par l’OL avant d’être prêté dans la foulée pendant six mois, Martin Terrier n’avait jamais vraiment réussi à s’imposer entre Rhône et Saône. Il disputera 77 matchs pour 17 buts avec le club lyonnais avant de mettre les voiles vers Rennes contre 12 millions d'euros. Après ces deux clubs ainsi que Lille et Strasbourg, Terrier devrait connaitre sa première expérience à l’étranger à 27 ans. Reste maintenant à savoir à hauteur de combien il permettra à l’OL de remplir un peu son compte en banque.