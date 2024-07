Encore en vacances, Georges Mikautadze a atterri à Lyon mardi soir. Ce mercredi matin, l’attaquant a pris la direction du centre médical Paul Santy pour y passer sa visite médicale, avant de signer son contrat avec l’OL.

La belle histoire est en marche et sera officielle dans les prochaines heures. Après un travail de longue haleine en sous-marin, la direction de l’OL a réussi à convaincre Georges Mikautadze de revenir dans son club formateur et le FC Metz d’accepter une offre qui devrait être inférieure à celle faite par l’AS Monaco. Auteur d’un Euro 2024 réussi avec la Géorgie, l’attaquant n’est désormais plus qu’à un pas de revenir par la grande porte à l’OL. En vacances suite à l’élimination de sa sélection en huitièmes contre l’Espagne, future championne d’Europe, Mikautadze est arrivé dans la soirée de mardi dans la capitale des Gaules. Le trajet a dû lui paraitre familier, lui le gamin né dans le 2e arrondissement de Lyon.

Un contrat de cinq ans l'attend

Mais, c’est bien ce mercredi que les choses vont s’accélérer pour l’international géorgien. Durant la matinée, Georges Mikautadze, accompagné par Stéphane Benas, responsable de l’OL Musée, s’est offert un premier bain de foule au moment de son arrivée au centre médical Paul Santy. Après cette visite médicale qui doit valider l’état de forme de l’ancien du FC Gerland et de l’AS Saint-Priest, Mikautadze signera un contrat de cinq ans avec l’OL, presque une décennie après s’être vu montrer la porte de la sortie à l’Académie en raison d’un physique pas assez développé à l’époque.